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​СБУ призывает СНБО ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112-Украина"

Иван Баканов созывает внеочередное заседание Совета нацбезопасности.

​СБУ призывает СНБО ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112-Украина"
Иван Баканов
Фото: EPA/UPG

Врио главы Службы безопасности Иван Баканов обратился к президенту Владимиру Зеленскому для созыва внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны по поводу телемоста телеканала NewsOne с "Россия-1".

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Считаю абсолютно неприемлемым организацию телеканалом NewsOne «телемоста» с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями", - подчеркнул Баканов.

Он также сообщил, что СБУ направила руководителям медиахолдинга "Новости" (телеканалы "112-Украина", "NewsOne" и "ZIK") сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия-1" и другими вещателями страны-агрессора, которые находятся под санкциями.

"На заседании также предлагается принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и "NewsOne" и ввести их в действие соответствующим указом президента Украины", - отмечается в сообщении.

Баканов обратился к Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания для предупреждения телеканалов о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, находящихся в санкционном списке СНБО), что может стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций.

Напомним, украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году.

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал такие действия провокационными и подчеркнул, что в этой ситуации Украина "должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники". Он добавил, что в Совете нацбезопасности уже работают над решениями.

Спикер Рады Андрей Парубий призвал СБУ и Нацсовет сорвать телемост.

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