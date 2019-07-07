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Гройсман не видит оснований для повышения цен на газ осенью

"Цены - в нижней точке, и поэтому они не могут быть повышены".

Гройсман не видит оснований для повышения цен на газ осенью
Фото: ICTV

Премьер-министр Владимир Гройсман не видит оснований для повышения цен на газ этой осенью.

Об этом он сказал в интервью ICTV вечером в воскресенье.

"Что касается цены на газ. Сейчас "Нафтогаз" закачивает газ по действующим ценам. Цены - в нижней точке, и поэтому они не могут быть повышены, поскольку запас сейчас, на начало отопительного сезона будет сформирован в 20 млрд. м куб. Этого нам хватит полностью для прохождения следующего отопительного сезона", - сказал Гройсман.

"Поэтому таких оснований объективных я не вижу и буду делать все, чтобы монополист "Нафтогаз" придерживался стратегии снижения цен", - добавил премьер.

Напомним, что осенью в Украине будет другой премьер-министр. Гройсман баллотируется в Верховную Раду, но рейтинг его партии "Украинская стратегия" находится на уровне статистической погрешности.

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