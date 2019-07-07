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Премьер Молдовы Майя Санду 11 июля посетит Украину

Глава молдавского правительства считает, что у стран похожие проблемы.

Премьер Молдовы Майя Санду 11 июля посетит Украину
Новоизбранный премьер-министр Майя Санду общается со СМИ после заседания правительства, Кишинев, Молдова, 10 июня 2019
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Молдовы Майя Санду 11 июля посетит Украину с официальным визитом по приглашению президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Европейская правда".

"У Молдовы и Украины похожие проблемы, особенно в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на разрешения проблем граждан", - написала молдавский премьер в своем Facebook.

Санду отметила, что обе страны ориентированы на европейскую интеграцию, и добавила, что тесное сотрудничество Молдовы и Украины скажется благоприятно "и на безопасности в регионе, и на жизни граждан обеих стран".

Также 16 июля Санду отправится в Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.

В мае сообщалось, что президент Молдовы Игорь Додон достиг договоренности с Зеленским о проведении встречи в ближайшее время.

Летом прошлого года Додон уже заявлял о намерениях установить контакты с Украиной. Тогда президент Петр Порошенко выдвинул условие, при котором переговоры могут состояться: для этого Додон должен признать российскую агрессию против Украины.

Напомним, ранее премьер Молдовы обвинила украинскую власть при Порошенко в поддержке коррупционных схем в Приднестровье. А также выразила желание перенять опыт Украины в борьбе с коррупцией.

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