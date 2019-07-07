Зеленский уверяет, что "работает днем и ночью" для освобождения украинских моряков

Президент Владимир Зеленский утверждает, что он и его команда делают все для того, чтобы вернуть в Украину захваченных Россией в Керченском проливе моряков.

Об этом глава государства сказал в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений Си Бриз-2019, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", - заявил Зеленский.

Напомним, в середине июне Зеленский встретился с семьями захваченных Россией украинских моряков. Президент заявил, что держит ситуацию на контроле и выразил надежду, что шаги, которые сейчас предпринимаются, в ближайшее время дадут возможность вернуть моряков.

25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Россия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.

Вечером, в тот же день, Московский рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их. Суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля.

Вместо того, чтоб отчитатся о выполнении требований трибунала, 26 июня МИД РФ направило ноту в Министерство иностранных дел Украины. Суть предложения от российского министерства - предоставление Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков "в согласовании с российским законодательством".

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал предложение РФ по морякам ловушкой.

Российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря 25 ноября 2018 года. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.