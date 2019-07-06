Россия обязана вернуть наших моряков немедленно, и они вернутся в Украину как герои, - Порошенко

В Надворной Порошенко пообщался с отцом самого младшего из захваченных РФ моряков.

Россия обязана выдать украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе, немедленно и без каких-либо дополнительных условий.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил на встрече с жителями Надворной на Прикарпатье.

В Надворной Порошенко пообщался с отцом самого младшего из захваченных Россией в плен моряков Андрея Эйдера - Дмитрием.

"В соответствии с директивами, которые были подписаны мной как президентом Украины, МИД пошел в арбитраж по свободе судоходства в городе Гамбург. Украина выиграла процесс против России и обязала Россию выдать наших моряков без каких-либо условий, потому что они не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации. Российская Федерация была признана агрессором в Керченском проливе", - напомнил Петр Порошенко

Любые атаки на украинских дипломатов впустую тратят титанические усилия наших юристов в международном суде и подыгрывают планам Кремля, отметил Порошенко.

"Сейчас пошла атака на наших дипломатов, которые это выиграли. Предложили, чтобы украинцы, которые мужественно держатся уже восьмой месяц, признали себя виновными в нарушении границ Российской Федерации в Крыму. Это написал Путин - и это отказались делать наши моряки", - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что все украинские военнопленные с первого же дня отказались признать юрисдикцию России и продолжают оказывать сопротивление кремлевскому режиму. "Их не надо было уговаривать: все 24 держатся, не признают юрисдикцию, отказываются давать какие-либо показания следствию и крепко держат украинскую оборону. Слава украинским морякам! Пусть все 24 героя слышат нас", - заявил Петр Порошенко.

Он выразил полную поддержку украинским морякам и поблагодарил отца Андрея Эйдера, заверив, что команда "Европейской Солидарности" точно дожмет агрессора и добьется освобождения пленников Кремля.

"Никогда украинцы не станут на колени перед врагом, как бы трудно не было в российских тюрьмах - никогда они не предадут Украину. Никогда они не признают Крым российским. Никогда они не изменят присяге, потому что так Андрея воспитывал отец. Представьте себе, как трудно им в тюрьме, в таком молодом возрасте держать удар. И как важно чувствовать, что за тебя - весь мир. Мы выиграли суд, мы выиграли бой. И я не сомневаюсь, что в ближайшее время наши ребята будут дома", - отметил Петр Порошенко.