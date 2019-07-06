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В ОБСЕ отклонили российскую поправку к резолюции о ситуации в Крыму и на Донбассе

Формулировка об оккупации украинских территорий показалась россиянам "крайне сомнительной".

В ОБСЕ отклонили российскую поправку к резолюции о ситуации в Крыму и на Донбассе
Сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ, Берлин,10 июля, 2018.
Фото: oscepa.org

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил поправку российской делегации, которая должна была бы исключить из текста резолюции по Восточной Украине и Крыму слова о деоккупации Крымского полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комитета ПА ОБСЕ.

Как сообщается, резолюция призывает прекратить боевые действия на Донбассе, осуществить полный отвод крупнокалиберного вооружения и прекратить применение противопехотных мин.

Кроме того, в тексте резолюции требуется "обеспечить деоккупацию автономной республики Крым и города Севастополя, вывести Вооруженные силы РФ с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения минских договоренностей".

Именно эти слова и требовала исключить из текста делегация России. По словам главы российской делегации Петра Толстого, данная формулировка указывает на "крайне сомнительные и противоречивые утверждения".

Напомним, Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, в апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный конфликт между поддерживаемыми Москвой пророссийскими сепаратистами и вооруженными силами Украины, в результате которого, по данным ООН, погибли близко 13 тысяч людей, из них более трех тысяч - гражданские лица, всего пострадали до 43 тысяч людей.

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