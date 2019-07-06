Российские пограничники отказали Добкину во въезде

Российские пограничники отказали депутату Верховной Рады от Оппозиционного блока Михаилу Добкину во въезде на территорию РФ. Об этом он сообщил российскому журналисту Станиславу Натанзону, говорится на его странице в Telegram.

"Доехал до территории РФ. Отобрали отпечатки пальцев, сфотографировали в анфас и профиль, выдали справку и сказали: "Извините, это не мы, но вам к нам нельзя", - написал Добкин журналисту.

Журналист добавил, что украинский политик "хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины", а также, что у Добкина есть российский Орден Дружбы.

На своей странице в Facebook политик написал: "Вот такие дела. Но мы и не такое переживали! Прорвемся".

В комментариях Добкин предположил, что предпосылки отказа кроются в его поддержке исключения Юрия Бойко из состава фракции Оппозиционный блока. Голосование фракции состоялось 20 ноября 2018 года.

Напомним, в декабре 2018 года Михаила Добкина включили в "Список Путина" - список близких к Кремлю лиц, в отношении которых российская оппозиция предлагает ввести международные санкции. Ограничительные меры против Добкина предлагали ввести за его роль в бегстве Януковича и содействие созданию условий для сепаратизма в Харьковской области по аналогии с Донецкой и Луганской областях.