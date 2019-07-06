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Российские пограничники отказали Добкину во въезде

Нардеп хотел “прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины”.

Российские пограничники отказали Добкину во въезде
Фото: dobkinmm / Instagram

Российские пограничники отказали депутату Верховной Рады от Оппозиционного блока Михаилу Добкину во въезде на территорию РФ. Об этом он сообщил российскому журналисту Станиславу Натанзону, говорится на его странице в Telegram.

"Доехал до территории РФ. Отобрали отпечатки пальцев, сфотографировали в анфас и профиль, выдали справку и сказали: "Извините, это не мы, но вам к нам нельзя", - написал Добкин журналисту. 

Журналист добавил, что украинский политик "хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины", а также, что у Добкина есть российский Орден Дружбы.

На своей странице в Facebook политик написал: "Вот такие дела. Но мы и не такое переживали! Прорвемся".

В комментариях Добкин предположил, что предпосылки отказа кроются в его поддержке исключения Юрия Бойко из состава фракции Оппозиционный блока. Голосование фракции состоялось 20 ноября 2018 года. 

Напомним, в декабре 2018 года Михаила Добкина включили в "Список Путина" - список близких к Кремлю лиц, в отношении которых российская оппозиция предлагает ввести международные санкции. Ограничительные меры против Добкина предлагали ввести за его роль в бегстве Януковича и содействие созданию условий для сепаратизма в Харьковской области по аналогии с Донецкой и Луганской областях.

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