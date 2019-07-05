Двух россиян арестовали в Ливии за вмешательство в выборы

Один из задержанных - политтехнолог, связанный с "поваром Путина" Пригожиным.

В Ливии по обвинению в попытке оказать влияние на предстоящие всеобщие выборы арестованы двое россиян, сообщило агентство Bloomberg.

Один из задержанных - политтехнолог Максим Шугалей, по данным СМИ, связанный с российским бизнесменом и "поваром Путина" Евгением Пригожиным, пишет Русская служба Би-би-си.

Граждане России попали под стражу еще в мае и являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. Представители организации уверяют, что ее сотрудники занимались исключительно наблюдением за ситуацией в стране.

Прокуратура временного правительства Ливии в Триполи сообщила, что задержанные пытались добиться встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи - сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. Третий подозреваемый же успел покинуть страну до того, как был совершена операция ливийских спецслужб.

53-летний петербургский политтехнолог Максим Шугалей, по данным Би-би-си, работал на президентских выборах в Мадагаскаре в интересах российского бизнесмена Евгения Пригожина. Второй задержанный - Самер Хасан Суэйфан, гражданин России арабского происхождения, который работал переводчиком.

До начала работы в Африке Шугалей помогал кандидатам на региональных выборах в России. Среди его клиентов были кандидаты от "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Он сам несколько раз выдвигался в депутаты, но ни разу не побеждал на выборах.

"Фонд защиты национальных ценностей", в котором работают двое россиян, подтвердил их задержание и заявил, что "сотрудники исследовательской группы занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране" и "не вмешивались каким-либо образом в электоральные процессы на территории Ливии".

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи - правительство национального согласия.

ООН предлагала весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, однако точная дата их проведения не назначена до сих пор.