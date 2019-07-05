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На борту задержанного возле Гибралтара танкера есть украинцы

Количество украинцев среди членов экипажа не уточняется.

На борту задержанного возле Гибралтара танкера есть украинцы
Иллюстративное фото
Фото: lluban.by

На борту иранского танкера Grace 1, который задержали 4 июля возле Гибралтара, 28 членов экипажа, в основном граждане Индии, а также несколько из Пакистана и Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя властей Гибралтара.

По информации BBC News Украина, консул Украины обратился к властям Гибралтара с просьбой подтвердить или опровергнуть наличие среди членов экипажа граждан Украины. В своем ответе правоохранители заявили, что члены экипажа рассматриваются в качестве свидетелей, а не подозреваемых.

Вместе с тем количество украинцев не уточняется.

Напомним, что 4 июля нефтяной танкер Grace 1, который направлялся в Сирию, задержали портовые службы Гибралтара и британские морские пехотинцы.

Власти заморской территории Великобритании считают, что танкер вез сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии, что является нарушением санкций, введенных ЕС и США.

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