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На Аляске зафиксировали абсолютный температурный рекорд +32 по Цельсию

Ранее максимумом здесь считалось +19

На Аляске зафиксировали абсолютный температурный рекорд +32 по Цельсию
Аляска
Фото: npr.org

На Аляске в Анкоридже зафиксирован абсолютный температурный рекорд - в четверг столбик термометра поднялся до 90 градусов по Фарингейту (+32 по Цельсию).

Об этом сообщает Nataonal Public Radio.

Температуры выше нормы регистрировались в июне практически ежедневно и достигали отметки + 26 (по Цельсию). Ранее максимумом здесь считалось +19.

"В пятницу, 5 июля, температура в Анкоридже поднялась до 90 градусов (+32 по Цельсию), побив исторический рекорд тепла для северного города", - отмечается в сообщении.

Предыдущий рекорд Анкориджа составлял 85 градусов по Фаренгейту (29,4 по Цельсию) был зафиксирван 14 июня 1969 года.

По данным Национальной службы погоды, средняя температура за месяц составила 17,8 градусов (по цельсию). Также отмечается, что это был амый сухой июнь в истории. При этом апрель и май были более влажными, чем обычно.

Напомним, в июне температура воздуха в Киеве на 9 градусов превышала климатическую норму.

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