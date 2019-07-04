Экс-губернатор Рио заявил, что подкупил Бубку и Попова на выборах столицы Олимпиады-2016

Несколько голосов в пользу Рио обошлись в 1,5 миллиона долларов.

Ряд членов Международного олимпийского комитета, среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка, получили деньги за голоса в пользу Рио-де-Жанейро при выборе места проведения летних Олимпийских игр 2016 года.

Об этом во время судебного заседания заявил обвиняемый в коррупции бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал, сообщает ТАСС со ссылкой на газету UOL.

Выборы столицы Олимпийских игр 2016 года состоялись 2 октября 2009 года в Копенгагене на 121-й сессии Международного олимпийского комитета, они проходили в три раунда, после каждого из которых из борьбы выбывал кандидат с наименьшим количеством голосов.

По словам Кабрала, он заплатил действующему на тот момент главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламину Диаку 1,5 миллиона долларов за пять или шесть голосов в пользу Рио.

Олимпийские игры в Бразилии проходили с 5 по 21 августа 2016 года и были первыми летними олимпийскими соревнованиями в Южной Америке.