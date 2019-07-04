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На аукционе Christie's за $6 млн продали бюст Тутанхамона вопреки протестам Египта

Возраст артефакта оценивается в 3 тыс. лет.

Трехтысячелетний бюст Тутанхамона 4 июля продан в Лондоне на аукционе. Неназванный покупатель выложил за скульптуру, которая, по утверждению властей Египта, была украдена, более 4 млн 746 тыс. фунтов с учетом аукционного сбора, что в переводе составляет 5,97 млн долларов, передает ВВС.

Тутанхамон представлен в образе древнеегипетского бога Амона
Фото: Christie's Auction House
Тутанхамон представлен в образе древнеегипетского бога Амона

Ранее Египет призвал аукционный дом Christie's отменить продажу реликвии с изображением фараона Тутанхамона. Министерство иностранных дел страны утверждает, что 28-сантиметровый бюст юного фараона, вероятно, был украден в 1970-х годах из Карнакского храма - крупнейшего храмового комплекса Древнего Египта, расположенного на территории древних Фив в современном Карнаке.

Аукционный дом Christie's ранее заявил, что не намерен отменять торги. Представители аукционного дома также отметили, что ранее Египет не выражал обеспокоенности по поводу судьбы артефакта, несмотря на то, что бюст Тутанхамона был доступен широкой публике для осмотра. Christie's говорит, что Египет не выражал обеспокоенности по поводу бюста в прошлом, несмотря на то, что он выставлен на всеобщее обозрение.

Кроме того, в Christie's подчеркнули, что аукционный дом никогда не выставляет на продажу предметы, происхождение и законность продажи которых вызывает у экспертов какие-либо сомнения. Как утверждается, этот артефакт - из частной коллекции предметов искусства древнего мира. Тутанхамон представлен в образе древнеегипетского бога небес и солнца Амона, покровителя Фив.

Аукционный дом опубликовал список всех владельцев бюста Тутанхамона за последние 50 лет.

С 1980-х гг Египет ведет активную борьбу за возвращение памятников древнего мира в страну. В 1983 году в Египте был принят ряд законов, запрещающих вывоз из страны артефактов.

Тутанхамон - фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1332 - 1323 годах до н. э. Тутанхамон скоропостижно скончался в возрасте 19 лет. Причина его ранней смерти неизвестна.

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