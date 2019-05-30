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В Украину вернулись еще пятеро моряков с задержанного в Египте танкера

Украинцы прибыли в аэропорт Одессы рейсом из Стамбула.

В Украину вернулись еще пятеро моряков с задержанного в Египте танкера
Танкер Sea Shark
Фото: ukrinform.ua

В Украину вернулись еще пятеро моряков с танкера Sea Shark, задержанного полгода назад в Египте.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Сегодня ночью в Украину вернулись еще пятеро моряков, которые были задержаны в прошлом году в Египте. Украинцы прибыли в аэропорт Одессы. Как и накануне, пограничники Одесского отряда оформили их отдельным коридором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что моряки прибыли рейсом из Стамбула. Их сопровождали представители фонда помощи "Ассоль", а в зале ожидания - встретили близкие и родственники, представители МИДа и журналисты.

В ближайшее время ожидается прибытие еще троих членов экипажа.

Напомним, ранее в Украину через аэропорт Одессы вернулись девять членов команды танкера Sea Shark. Экипаж судна, среди которых было 17 граждан Украины, задержали в декабре 2018 года во внутренних водах Египта за незаконный заход в территориальные воды этой страны. Команда утверждает, что это произошло случайно.

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