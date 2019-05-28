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Россия назвала "новую" причину, почему не может отпустить военнопленных моряков

По отношению к ним, еще не завершены следственные действия.

Россия назвала "новую" причину, почему не может отпустить военнопленных моряков
Фото: EPA/UPG

Россия заявила, что не может отпустить украинских военнопленных моряков, потому что еще не завершены следствия по отношению к ним. Об этом заявила председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает агентство "ТАСС".

"Пока на будет завершено следствие, мы не можем отпустить моряков, они находятся под следствием, кто бы и как бы на нас в политических или в пиаровских или иных целях не давил", - сказала она.

Отмечается, что Москва также не поддастся ни на какое давление в этом вопросе.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Россия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.

Вечером, в тот же день, Московский рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их. Суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля.

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