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Аваков планирует часто встречаться с Зеленским

У них уже была одна рабочая встреча.

Аваков планирует часто встречаться с Зеленским
Фото: Макс Левин

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что планирует проводить частые рабочие встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Министр подчеркнул, что после того как Зеленский приступил к своему президентству, он уже с ним встречался, чтобы обсудить важные вопросы касательно Министерства внутренних дел.

"Договорились, что будем и дальше встречаться", - сказал Аваков.

При этом министр отказался отвечать на вопрос, нужно ли генеральному прокурору Юрию Луценко подавать в отставку, назвав его некорректным.

Напомним, накануне выборов, Арсен Аваков заявлял, что не поддерживал в предвыборной гонке ни Порошенко, ни Зеленского.

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