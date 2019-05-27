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Луценко после выборов Рады намерен вернуться в политику

"После парламентских выборов я вернусь туда, откуда пришел, но не в партию, а к людям".

Луценко после выборов Рады намерен вернуться в политику
Фото: EPA/UPG

Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен вернуться в политику после досрочных выборов Верховной Рады.

Об этом он сказал в эфире телекомпании ICTV.

"После парламентских выборов я вернусь туда, откуда пришел, но не в партию, а к людям", - сказал он.

Луценко сообщил, что до выборов планирует продолжить работу на должности генпрокурора.

После того как парламент сформирует органы власти, Луценко вернется в политику.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время инаугурации потребовал от Рады уволить трех человек, среди которых - генпрокурор Луценко. Двое других - глава СБУ Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак - уже подали в отставку.

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Источник: "Українські новини"
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