Луценко после выборов Рады намерен вернуться в политику

"После парламентских выборов я вернусь туда, откуда пришел, но не в партию, а к людям".

Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен вернуться в политику после досрочных выборов Верховной Рады.

Об этом он сказал в эфире телекомпании ICTV.

"После парламентских выборов я вернусь туда, откуда пришел, но не в партию, а к людям", - сказал он.

Луценко сообщил, что до выборов планирует продолжить работу на должности генпрокурора.

После того как парламент сформирует органы власти, Луценко вернется в политику.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время инаугурации потребовал от Рады уволить трех человек, среди которых - генпрокурор Луценко. Двое других - глава СБУ Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак - уже подали в отставку.