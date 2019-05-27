Тяжелогобольного политузника Бекирова могут отпустить под домашний арест при условии признания вины, - адвокат

Российский следователь предлагает обвиняемому в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову признать вину в обмен на изменение меры пресечения из содержания в СИЗО на домашний арест.

Об этом рассказал адвокат Бекирова Ислям Велиляев, передает Крым.Реалии.

«Во время ознакомления защиты с экспертизами следователь в очередной раз предложил Бекирову признать вину. Признаешь вину – сразу домашний арест. Эдем-ага повторил, что он не делал того, что ему вменяют, и вообще никогда в жизни такого количества боеприпасов не видел. Я, как адвокат, спросил следователя, что будет дальше после признания вины? Простого признания ведь не достаточно. Дальше они потребуют назвать фамилии наших лидеров как заказчиков», – пояснил Велиляев.

В начале июня планируется очередное судебное заседание по ходатайству обвинения продлить Бекирову срок содержания в СИЗО. Основным аргументом следователя в таких ходатайствах является «необходимость провести ряд следственных мероприятий».

Адвокат отмечает, что следствие находится на стадии завершения, однако следователь намеренно оттягивает оставшиеся следственные мероприятия, чтобы были основания для продления ареста Бекирову.

«Срок в СИЗО подходит к концу – никакие следственные мероприятия следователь не проводит, процесс затягивается. Надеюсь, в этот раз суд нас услышит и переведет Эдема-ага под домашний арест. Защита со своей стороны предпринимает для этого все необходимые действия», – сказал Велиляев.

На данный момент нет публичных комментариев российского следователя по делу Бекирова.

Ранее в мае крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вывезли на обследование в клиническую больницу имени Семашко в Симферополе.

26 апреля подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты Бекирова на продление срока содержания в СИЗО. Эдем Бекиров останется под арестом до 12 июня.

Напомним, 57-летнего жителя с. Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца.

19 декабря ФСБ России сообщила, в чем обвиняется Бекиров. Он якобы организовал тайник с 12 кг тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию для использования на территории Крыма (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).