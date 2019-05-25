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В оккупированном Севастополе горел дельфинарий

Животных пришлось эвакуировать.

В дельфинарии на набережной в центре оккупированного Севастополя в субботу утром, 25 мая, произошел пожар. Об этом сообщили в российском МЧС, передает Интерфакс.

Информация о пожаре поступила в 07:50, горела крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария.

"В связи с угрозой распространения огня из дельфинария была осуществлена эвакуация двух дельфинов в безопасный водоем", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 110 кв. метров.

Напомним, ранее в Киеве на Марка Вовчка сгорел склад.

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