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Из-за непогоды 69 населенных пунктов в 5 областях остались без электричества

На Закарпатье и в Ивано-Франковской области до сих пор остаются подтопленными десятки домохозяйств.

Из-за непогоды 69 населенных пунктов в 5 областях остались без электричества
Фото: EPA/UPG

В ночь с 24 на 25 мая в результате сильного ветра и грозы в пяти областях Украины обесточены 69 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

“В Житомирской области без света осталось 44 населенных пункта, в Киевской области - 11, в Черкасской - 4, в Сумской  - 5, в Кировоградской - 5”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате шквальных ветров, дождей и гроз сработала система защиты линий электропередач, что привело к обесточиванию.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, сообщили спасатели.

На Закарпатье и в Ивано-Франковской области до сих пор не ликвидировали последствия сильных дождей 20-23 мая.

Так, в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 27 домохозяйств в 5 населенных пунктах области. В Закарпатской области до сих пор подтоплены 153 домохозяйства, 492 га сельскохозяйственных угодий, 52 га пастбищ.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, на Закарпатье в подтопленном селе утонул ребенок.

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