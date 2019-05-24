Сучасні українські бібліотеки: перспективи розвитку

Сьогодні ми спостерігаємо зменшення кількості читачів і скорочення бібліотек. Відтак необхідно зупинити регрес і націлити громаду на підтримку та реформування бібліотечної системи. Аби не зникнути, а навпаки - продовжувати бути центрами суспільного життя — бібліотекам потрібно терміново змінювати свою роль та наповнення.

В світі комп'ютерних технологій книгозбірні у своєму традиційному вигляді більше не користуються таким попитом, як ще кілька десятиліть тому.

Фото: facebook/Національний університет Києво-Могилянська академія

В той час коли в маленьких селах бібліотеки зникають, у Гадяцькому районі — в одному із найбільших районів Полтавської області, бібліотеки розвиваються. Є такі села, де одночасно працює по дві чи по три бібліотеки.

На наш погляд, бібліотеки — це модно, сучасно і доступно. Відверто кажучи, придбати нову книгу може далеко не кожен. Статистики свідчить, щороку все менше і менше українців витрачають кошти на літературу. В той час, у бібліотеці можна абсолютно безкоштовно взяти на певний термін книгу.

Окрім того, у бібліотеці безкоштовно можна скористатися Інтернетом, якщо є змога, то можна прийти зі своїм гаджетом, або попрацювати за комп'ютерами бібліотеки.

Сільські бібліотеки, можливо і мають менший книжковий фонд, ніж міські, але вибір літератури також великий. Кожен читач знайде книгу, яка буде цікава саме йому. До речі, працівники бібліотеки з радістю допоможуть вибрати книгу та порадять літературу відповідно інтересам.

Для того, щоб наші книгозбірні розвивалися, потрібно дивитися на бібліотеки не лише, як на місця, де зберігаються книги. Ми маємо усвідомити, що бібліотека — це простір, де можна проводити цікаві зустрічі із діячами культури та мистецтва, влаштовувати презентації книг, якщо є можливість, то й за участю авторів, організовувати різноманітні майстер-класи, тематичні вечора, перегляди фільмів ( якщо є необхідне обладнання) та ще безліч всього цікавого, що дозволить популяризувати бібліотеки.

Приміром, у Польських бібліотеках мене вразили дві речі. В одній великій книгозбірні введено зустріч з комендантом поліції. Він приходить до бібліотеки, в нього є свій столик, і люди приходять до бібліотеки і говорять, які в них проблеми. Це справжня комунікація, адже мало хто наважиться прийти до відділка, а на каву з поліцейським — залюбки.

А в іншій бібліотеці проводять зустріч раз на рік з представником фінансової інспекції, фахівець, наприклад, допомагає людям заповнити податкові декларації.

Нашим бібліотекам ще є до чого рости і на кого рівнятися. Але починати роботу з модернізації бібліотек потрібно починати вже зараз із маленьких кроків.