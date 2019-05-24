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Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях
Фото: if.dsns.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Указ №325 от 24 мая опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, Кабмину поручено безотлагательно обеспечить координацию центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам преодоления последствий паводка, усилить контроль за реализацией мероприятий по их преодолению, а также решить вопрос финансирования таких мероприятий.

Также Президент поручил Кабмину вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской областными государственными администрациями обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости и информацией об обстановке на пострадавших территориях.

По данным ГосЧС, 585 домохозяйств, 1 700 га сельхозугодий и 15 мостов затоплены из-за паводка в Закарпатье. В пгт Воловец погиб 10-летний ребенок, который из неосторожности упал в реку Выча.

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