Глава Национального банка Украины Яков Смолий впервые встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Смолий сообщил в Twitter.

"Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности", - написал глава НБУ.

По его словам, встреча с главой государства была содержательной.

Мав першу зустріч із Президентом @ZelenskyyUa. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з #МВФ та важливість незалежності #НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно. pic.twitter.com/xj4nIGbCap — Yakiv Smolii (@YSmolii) 24 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретится с миссией МВФ 28 мая.