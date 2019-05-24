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Зеленский впервые встретился с главой НБУ

Обсуждали необходимость сотрудничества с МВФ.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий впервые встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Смолий сообщил в Twitter.

"Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности", - написал глава НБУ.

По его словам, встреча с главой государства была содержательной.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретится с миссией МВФ 28 мая.

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