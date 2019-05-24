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Представительство ЕС рекомендует Украине отложить введение нового рынка электроэнергии

Запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию.

Представительство ЕС рекомендует Украине отложить введение нового рынка электроэнергии
Фото: EPA/UPG

Представительство Европейского Союза рекомендует отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС и представительства Европейского Инвестиционного Банка в Фейсбуке.

"Представительство Евросоюза и Представительство ЕИБ в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.

"Кроме того, в текущем политическом контексте будет труднее обеспечить управление этой реформой или вмешаться с целью устранения недостатков в случае такой необходимости", - отметили в ЕС.

В представительстве также напомнили, что в 2017 году приветствовали принятие Закона "О рынке электроэнергии", направленного на выполнение обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и Договора об учреждении Энергетического Сообщества.

"Мы убеждены, что предусмотренная данным законом реформа принесет выгоду украинским потребителям благодаря введению прозрачности, улучшению эффективности функционирования рынка и привлечению инвестиций. Мы продолжаем поддерживать усилия власти и участников рынка во внедрении этой важной реформы", - отмечается в заявлении.

Напомним, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутреннесуточного рынка.

Закон "О рынке электрической энергии" имплементирует нормы Третьего энергопакета ЕС.

Для населения тарифы на электроэнергию не вырастут. С целью сохранения приемлемых для населения тарифов компенсацию разницы между рыночной и регулируемой ценами электроэнергии для бытовых потребителей будут производить за счет прибыли "Энергоатома".

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