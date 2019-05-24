Синод ПЦУ запретил своим архиереям и клирикам баллотироваться в Раду

В "исключительных случаях" священнослужители могут баллотироваться в депутаты местного самоуправления.

Синод Православной церкви Украины запретил своим архиереям и клирикам баллотироваться в Верховную Раду или на должности самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.

Об этом сообщается на сайте ПЦУ.

"Вместе с тем, священнослужителям разрешено в исключительных случаях по благословению церковной власти баллотироваться в депутаты местного самоуправления при соблюдении соответственно определенных условий", - отмечается в сообщении.

Какие могут быть исключительные случаи и условия, не уточняется.

Кроме того, отмечается, что согласно каноническому порядку, зарубежные визиты - в частности паломничества - должны осуществляться архиереями по благословению митрополита Епифания.

Синод также засвидетельствовал, что ПЦУ сохраняет внутреннее единство.

Напомним, Синод ПЦУ подтвердил намерение руководствоваться уставом, который был принят на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. На заседании также обсуждали последние заявления почетного патриарха Филарета о том, что УПЦ Киевского патриархата продолжает существовать, но не смогли его переубедить.