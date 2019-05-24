​"Народный фронт" рассчитывает, что КС рассмотрит указ Зеленского о роспуске парламента в течение месяца

"В связи с этим мы сегодня сделали соответствующее обращение".

Народные депутаты обжаловали в Конституционном Суде указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента. Инициативу "Народного фронта" поддержали 62 народных депутата.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Первый замглавы фракции Андрей Тетерук отметил, что парламентская коалиция была сформирована в соответствии с действующим законодательством и прекратила свою деятельность соответствующим заявлением фракции 17 мая 2019 года. В этот же день спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции "Европейская Украина", и начался 30-дневный срок формирования новой коалиции, определеный Конституцией.

"Мы видим в указе президента прямое и явное нарушение принципа верховенства права, заложенного в нашей Конституции. Мы видим в этом попытку, пользуясь политической целесообразностью, использовать право как дышло, что недопустимо в демократических государствах. Мы как народные депутаты соответствующим представлением обращаемся в Конституционный Суд, чтобы он дал правовую оценку деятельности новоизбранного президента Зеленского, который совершает правовые акты с грубым нарушением Конституции и законодательства", - заявил Тетерук.

Он подчеркнул, что важно понимать, что там, где обесценивается норма закона - обесценивается человеческая жизнь, обесцениваются права и свободы каждого гражданина.

"В связи с этим мы сегодня сделали соответствующее обращение. Оно было зарегистрировано. И с сегодняшнего дня мы будем ожидать справедливого, честного, законного рассмотрения нашего обращения, для того, чтобы восстановить принцип верховенства права в государстве Украина", - сказал Тетерук.

В свою очередь, депутат фракции "НФ" Игорь Алексеев добавил, что по процедуре суд безотлагательно должен определить судью для рассмотрения данного представления и затем рассматривать это дело по существу.

"Мы рассчитываем, что суд не будет затягивать с рассмотрением этого дела - мы попросили рассмотреть в пределах месячного срока", - резюмировал Алексеев.