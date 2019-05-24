62 депутата обжаловали в КСУ указ Зеленского о роспуске парламента

Президент на следующий день после инаугурации назначил досрочные выборы.

62 депутата Верховной Рады обжаловали указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Об этом объявил в пятницу журналистам народный депутат Андрей Тетерук из "Народного фронта".

"Мы утверждаем, что коалиция фракций "Европейская Украина" была сформирована согласно действующему законодательству. Она прекратила свою деятельность после заявления фракции "Народного фронта" 17 мая 2019 года. С этого дня начался 30-дневный срок формирования коалиции, что определенно действующей Конституцией", - объяснил позицию депутатов Тетерук.

Зеленский не стал ждать 30 дней, а подписал указ о роспуске парламента на следующий день после инаугурации.

Тетерук считает, что президент нарушил Конституцию.

"Мы усматриваем в этом попытки, руководствуясь политической целесообразностью, использовать закон как дышло, что является недопустимым в демократических государствах", - сказал он.

Напомним, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов на 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Верховной Раде.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов.

Однако официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.