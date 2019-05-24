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Изменить место голосования на парламентских выборах можно до 15 июля

Избиратели, голосующие за пределами своего округа, смогут проголосовать только в общегосударственном округе.

Изменить место голосования на парламентских выборах можно до 15 июля
Фото: EPA/UPG

Избиратели могут подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования до 15 июля включительно. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на своей странице в Фейсбуке.

"Каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно. Для избирателей, чей избирательный адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать", - написала Слипачук.

По смешанной системе выборов во время голосования будут выдавать два бюллетеня - для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.

"Поэтому если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - добавила она.

Напомним, сегодня началась избирательная кампания на досрочных выборах Верховной Рады. Парламент был распущен указом 6-го президента Владимира Зеленского 21 мая.

На президентских выборах временное изменение места голосования оформили более 300 тыс. избирателей.

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