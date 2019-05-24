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«Слуга народа» повернулся спиной к хозяину

Зеленский не только открыто нарушает свои предвыборные обещания сделать власть подотчётной народу. Но даже и не пытается выстроить и постоянно поддерживать коммуникацию с поверившими ему людьми.

Фото: president.gov.ua

В реагировании на провал своего закона о выборах Зеленский кардинально нарушил железобетонное правило политического PR: «Не столь важно само поражение, сколько то, насколько грамотно оно упаковано и подано целевой аудитории».

Почему это правило так важно? Потому что оно имеет своё такое же железобетонное и очень серьёзное следствие – «В зависимости от упаковки и подачи в дальнейшей политической борьбе или ты «делаешь» оппонентов, или они «сделают» тебя».

В применении к провалу в ВР закона президента о закрытых списках и отмене мажоритарки это означает то, что Зеленский и Ко сами дали в руки оппонентов серьёзные козыри. Которые на избирательной кампании будут «по полной программе» использованы против нового гаранта и его партии «Слуга народа». С соответствующей ощутимой коррекцией результата последней в сторону понижения.

В штабах конкурентов наверняка технологи от радости потирают руки. Ведь со своей первой законодательной инициативой Зеленский и его окружение сделали практически все ошибки, которые только можно было сделать.

Начиная от сути поданного в ВР документа. Не зря спикер Парубий с изумлённым видом сразу акцентировал внимание аудитории, наблюдающей за вторничным заседанием ВР на этом кульбите сторонника открытой-прозрачной власти: «Я дважды пересматривал. Я был удивлен и разочарован, что первой законодательной инициативе президента Зеленского было введение закрытых партийных списков. Еще несколько дней назад с этой трибуны всему украинскому обществу было обещание о введении открытых списков. Но, к сожалению, предложенная нам система, - это полностью закрытые партийные списки».

Об этом казусе Зеленского метко написал в ФБ журналист Виталий Рябошапка: «Второй день президентства - второй прокол. Владимир Александрович! Голоса нужно считать! Если голосов не хватает, а проект провести очень хочется - нужно или договариваться, менять проект, учитывая всяческие "хотелки" ̶О̶П̶Г̶ ФПГ с риском получить хреновый закон. Как вариант: пугать. Если не договаривается и не пугается и голосов все равно не хватает - подавать проект "за все хорошее". "Всем дитям - мороженое" типа. Пусть проваливают. Но конечно же никак нельзя не имея голосов и пообещав открытые списки, подавать проект со списками закрытыми. Потому как что сделал надысь парламент? Правильно, провалил хреновый законопроект поданный президентом. Маладца депутаты!»

И это только начало потерь для президента и его партии. На начавшейся сегодня избирательной кампании даже ленивый от «А» до «Я» прополощет историю одного не-системного политика. Который шёл в президенты с обещанием построить совсем другие, нужные и близкие к людям новые отношения во власти. А также постоянно быть на связи с людьми, в живом общении с ними. В продолжении подхода: «Я – кандидат в президенты, нужно подготовить кандидатскую программу, а давайте вы все пришлёте свои предложения – они и будут моей программой».

Но на практике, только придя с помощью голосов этих людей к власти, сразу не только 1) прямо нарушает свои обещания сделать власть (и депутатов Верховной Рады в первую очередь) открытыми и подотчётными народу. Но и делая такие вопиющие нарушения своих задекларированных основных принципов, 2) даже не пытается выстроить и постоянно поддерживать коммуникацию с поверившими ему людьми. Чтобы донести им свою позицию, пояснить свои резоны – в нужном самому Зеленскому свете.

Украинская политика, конечно, вещь циничная. Но даже в ней можно делать по отдельности или только первое, или только второе. Кумулятивного негативного эффекта этих двух факторов не вынесет ни один «Боливар».

И то, что на парламентской кампании «полоскать» закрытые списки Зеленского и их провал в ВР будут по полной программе его оппоненты – для президента ещё полбеды. Гораздо серьёзнее будет, если избиратели быстро поймут, что их в очередной раз, хотя и с очаровательным шармом, и чрезвычайно грамотно, но просто банально использовали. Поманили как ослика морковкой, в буридановой басне. А они за этой морковкой и побежали.

Тогда месть Зеленскому от голосовавших за него и обманутых людей не заставит себя ждать долгих пять лет как в аналогичном случае с Порошенко. Который тоже лишь поманил людей за собой абстрактным обещанием устроить им «жизнь по-новому». Если очередная «молодая команда» сохранит бодрый темп дебютных дней и будет и дальше действовать в том же стиле - впечатляющий камбэк настигнет её уже на июльских выборах в Раду. Когда избиратели выдадут на гора усушку-утруску нынешнего буйно цветущего рейтинга «Слуги народа» в раза два – с 30% до 15%. А, возможно, и втрое – до процентов 10. Как представляется, у ученика Зеленского вновь есть реальные шансы и здесь превзойти своего учителя Порошенко.

Андрей Миселюк Андрей Миселюк , Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
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