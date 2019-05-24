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Петиция за отставку Зеленского собрала более 44 тыс. подписей

Это рекордное количество подписей с момента запуска сервиса электронных петиций.

Украинцы продолжают подписывать электронную петицию за отставку президента Владимира Зеленского. По состоянию на утро пятницы петиция набрала уже более 44 тыс. подписей.

Фото: скриншот сайта

Документ зарегистрировал Максим Безрук 22 мая 2019 года, необходимое количество подписей петиция собрала в первые сутки после публикации.

Это рекордное количество подписей с момента запуска сервиса в 2015 году: более 25 тыс. набирали только несколько петиций, большинство документов не смогли попасть на рассмотрение главе государства.

Вчера на сайте петиций было зарегистрировано около 10 документов "Об отмене петиции об отставке" со словами поддержки Зеленскому и просьбой продолжать работу. Ни одна из этих петиций не показала такой динамики, однако на сбор подписей в авторов есть еще более 90 дней.

Напомним, Зеленский принес присягу на верность Украине в понедельник, 20 мая и приступил к исполнению обязанностей главы государства. Уже на следующий день он вопреки требованиям Конституции издал указ о роспуске Верховной Рады, а также сделал несколько спорных кадровых назначений.

Электронные петиции, набравшие 25 тыс. подписей, попадают на рассмотрение администрацией президента, однако выполнение их не обязательно.

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