Обстрелы Донецкой фильтровальной могут вызвать катастрофу, как на ЧАЭС, - постпред Украины в ООН

По мнению Ельченко, международная дипломатия и деятельность ООН должна быть более эффективной.

На Донбассе Россия масштабно нарушает международное гуманитарное право, что приводит к гибели гражданского населения и создает беспрецедентные экологические риски региону, вплоть до радиационного и химического загрязнения.

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил во время дебатов Совета Безопасности ООН по защите гражданского населения в вооруженных конфликтах, сообщает Укринформ.

“К сожалению, в Украине мы сейчас видим пример последствий нарушения одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН норм и принципов международного права, включая с международным гуманитарным правом”, - заявил Ельченко.

Он добавил, что Украина приветствует факт включения в доклады генерального секретаря ООН по защите гражданского населения того ужасного положения гражданских, которые страдают от российской вооруженной агрессии на Донбассе.

"Война, которую ведет Россия на Донбассе, превратила жизнь гражданского населения в коловорот разрушений и смерти. Количество жертв среди гражданских лиц, согласно данным Офиса по координации гуманитарных вопросов (ОКГП), сейчас уже составляет более 3300 человек. Каждый третий погибший гражданский - это женщина или ребенок", - подчеркнул дипломат.

Ельченко предостерег, что обстрелы угрожают гражданскому населению также "беспрецедентной экологической катастрофой" для всей Украины.

"Например, решение российской оккупационной администрации прекратить прокачку воды через шахту Юнком, которую в советские времена использовали для ядерных испытаний, представляет угрозу радиоактивного загрязнения грунтовых вод, рек и всего Азовского моря. Более того, Донецкая фильтровальная станция, место хранения огромных объемов хлорина, остается под постоянными обстрелами российских оккупационных войск. Инцидент на ней может стать сравнимым по масштабу с катастрофой Чернобыля", - предостерег он.

По словам украинского дипломата, Россия также продолжает размещать противопехотные мины, в то же время количество неразорвавшихся снарядов увеличивается на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, особенно в густонаселенных районах. Ельченко напомнил, что Донбасс уже стал одним из наиболее загрязненных минами регионов мира, а почти половина смертей гражданского населения произошла в результате подрывов на минах.

По мнению Ельченко, международная дипломатия и деятельность ООН должна быть более эффективной, поскольку за последние 20 лет таких дебатов Совбеза "мало что изменилось". В то же время новейшие технологии, которые должны защитить человечество от разрушительных последствий войн, пока не способствуют решению реальных проблем. По мнению украинского представителя, за последнее десятилетие безопасность в мире значительно ухудшилась, и для исправления ситуации нужен жесткий контроль за соблюдением международного гуманитарного права и неотвратимая ответственность за его нарушение.