Лещенко передал Генпрокуратуре материалы по Манафорту

"Теперь оригиналы контрактов, которые подтверждают амбарную книгу Януковича, есть у Луценко. Пусть больше не врет Джулиани".

Народный депутат Сергей Лещенко заявляет, что передал Генеральной прокуратуре Украины материалы относительно бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

"Передал Генпрокуратуре материалы по Манафорту, которые мне вернуло ФБР после его посадки. Теперь оригиналы контрактов, которые подтверждают амбарную книгу Януковича, есть у Луценко. Пусть больше не врет Джулиани", - написал он в твиттере.

Передал Генпрокуратуре материалы по Манафорту, которые мне вернуло ФБР после его посадки. Теперь оригиналы контрактов, которые подтверждают амбарную книгу Януковича, есть у Луценко. Пусть больше не врет Джулиани. Видео https://t.co/asAYB7alww pic.twitter.com/qNzDabORu2 — Leshchenko (@Leshchenkos) 23 мая 2019 г.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко принес извинения за слова нардепа Сергея Лещенко по отношению к личному адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани и заявил, что рассчитывает на его скорый визит в Украину.

По словам Луценко, Джулиани позвонил ему на следующее утро после отмены визита в Украину, был эмоционален и подчеркнул, что это "не вопрос Джулиани-Лещенко, а вопрос Украина-США".

Говоря о причинах отмены поездки Джулиани в Украину, генпрокурор отметил, что не может разглашать всего, но "речь идет не об обычной отмене визита одного из юристов США".

В ответ Лещенко убеждал, что Луценко вводит в заблуждение Джулиани и других американцев, потому что хочет удержаться на должности генерального прокурора Украины.

Напомним, адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за окружения Зеленского. Джулиани пояснил, что в Киеве он встретит "группу людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях - врагами Соединенных Штатов. "Врагом Трампа", по словам Джулиани, является нардеп Сергей Лещенко. Как известно, Лещенко опубликовал "черную книгу" Партии регионов, в которой фигурировал глава избирательного штаба республиканцев Пол Манафорт.