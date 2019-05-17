​Луценко: сын Байдена не нарушал закон в Украине

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, не нарушал украинские законы, когда работал в совете директоров газодобывающей компании Burisma Group Николая Злочевского.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

"Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов. По крайней мере по состоянию на сегодняшний день, мы не видим никаких нарушений. Компания может платить сколько угодно совету директоров", - сказал Луценко.

"Все дела против Burisma были закрыты. Я не вижу никаких нарушений со стороны иностранцев, работавших в Burisma в Украине", - добавил генпрокурор.

В то же время Луценко сказал, что передаст генпрокурору США Уильяму Барру подробную информацию о платежах совета директоров Burisma. Тогда американские власти смогут проверить, платил ли Хантер Байден налоги на доход в США.

Напомним, что Украина неожиданно стала одним из факторов в предвыборной кампании в США. Одним из главных конкурентов действующего президента Дональда Трампа может стать Байден-старший.

Его сын Хантер входил в состав директоров Burisma Holding. Владелец Burisma - бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

В 2014 году Генеральная прокуратура объявила Злочевского подозреваемым в незаконном обогащении. Следствие считало, что предприятия, которые контролировались Злочевским, незаконно получили право на пользование нефтегазоносными недрами. Больше всего месторождений компании с Burisma Holdings получили в 2003-2004 годах (когда Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов, который выдал лицензии на право пользования недрами) и в 2010-2012 годах (когда Злочевский возглавлял министерство охраны окружающей природной среды).

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП.

Весной 2016 года под давлением Байдена Шокин был уволен генпрокурор.

В феврале 2018 года стал известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.