​Суд отпустил подозреваемого по делу Аллерова директора "Укрбуда" под 2 млн гривен залога

Соломенский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому по делу экс-главы Нацгвардии Юрия Аллерова гендиректору "Укрбуд девелопмент" Олегу Майбороде.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" из зала суда.

Выслушав доводы сторон судья Виктория Жовноватюк решила отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры, которая требовала назначить Майбороде меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 75 млн гривен.

Вместо этого, судья постановила назначить залог в размере 2 млн гривен, а также обязала его носить электронный браслет слежения.

После заседания суда Майборода заявил, что деньги для внесения залога у него имеются. Вместе с тем, его защита изучает врученное ему подозрения для дальнейшего обжалования.

Комментируя приобретение дочерью Аллерова Екатериной Пустынниковой квартиры по цене около 7 тыс. гривен за квадратный метр, вместо рыночной около 24 тыс. гривен за квадратный метр, Майборода заявил: "Там своя история. Я не помню нюансы, но юристы анализировали, говорили, что были там определенные причины. Были другие финансовые... Может был депозит размещен. Я не знаю этих всех нюансов".

Напомним, 14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова. Его обвинили в махинациях с недвижимостью для военных: по данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской, разница в цене составила более 81 млн гривен.

Соломенский суд взял Аллерова под стражу с правом внесения залога размером 4,8 млн гривен. В случае внесения залога он будет обязан сдать загранпаспорт и выполнить ряд других обязанностей.

По этому же делу также был задержан Майборода.