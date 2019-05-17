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Окружной админсуд открыл производство о запрете на выезд из Украины для 180 чиновников

В списке лиц - президент Порошенко, спикер Парубий и премьер-министр Гройсман.

Окружной админсуд открыл производство о запрете на выезд из Украины для 180 чиновников
Фото: ukr.media

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о запрете выезда из Украины ряда чиновников после проведения парламентских и президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Среди лиц в иске, кроме президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана, указано более 50 нардепов из фракции "Блок Петра Порошенко", более 40 членов Кабмина, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, а также судьи Верховного суда и члены Высшей квалификационной комиссии судей - всего 180 лиц.

Иск подан к Национальной полиции, Службе безопасности и администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда из Украины топ-чиновников. Суд будет рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность полиции Украины относительно непроведения всех мер для обеспечения защиты безопасности и непротиводействия организованной преступности лицами, занимающими политические должности и которые могли совершать коррупционные преступления.

В сообщении суда не названа фамилия истца. Известно, что 17 апреля в суд поступил иск экс-нардепа Давида Жвании, в котором он просил запретить чиновникам, в том числе судьям Верховного суда, выезжать за границу в течение одного года после проведения выборов, ранее  Окружной админсуд Киева открыл производство по иску журналиста Александра Дубинского такого же содержания.

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