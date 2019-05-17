Ковальчук подал в отставку с должности замглавы АП

Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

Вместе с тем, решения об удовлетворении заявления действующим главой государства Петром Порошенко на данный момент нет.

Напомним, за последнюю неделю уволились два заместителя главы Администрации президента - Алексей Филатов и Константин Елисеев.

Ковальчук работал в должности первого заместителя АП с декабря 2014 года - вначале при Борисе Ложкине, а после его увольнения - при Игоре Райнине.