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​Журналисты Гордон и Бацман ушли со 112 канала из-за Медведчука

Супруги заявили, что канал пропагандирует враждебные идеи "русского мира".

​Журналисты Гордон и Бацман ушли со 112 канала из-за Медведчука

Известные украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман заявили о прекращении сотрудничества со 112 каналом из-за Виктора Медведчука.

"Я не считаю для себя возможным появляться на канале, где Виктор Медведчук и его соратники несут враждебные идеи "русского мира", - заявил Гордон в эфире 112 канала.

"В последнее время ко мне все чаще подходят люди и говорят: "Вам не стыдно? Или вы – человек Медведчука?" А я никогда не был человеком Медведчука, и мне действительно стыдно. Поэтому я принял тяжелое для себя решение: я больше не буду выходить на "112-м канале" и на канале NewsOne ни гостем, ни ведущим. Сегодня последний мой эфир", - сказал он.

Аналогичное заявление сделала Алеся Бацман, супруга Гордона, которая два года вела на 112-м авторскую программу.

"Наступает момент, когда кроме информационной работы, требуются решительные действия. Виктора Медведчука на обоих его каналах в последние дни стало настолько неприлично много, что мое дальнейшее пребывание и выход в эфир на них я считаю для себя контрпродуктивными и вредными. Я ухожу с легким сердцем и хорошим настроением", - написала она в фейсбуке.

Напомним, что в декабре 2018 года телеканал "112 Украина" поменял владельца. Им стал народный депутат Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку.

Предыдущий собственник - немец Эдуард Катц (который, вполне вероятно, был подставным лицом) - заявил о выходе из медиабизнеса в Украине и продал канал Козаку.

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