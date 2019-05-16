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Порошенко согласовал продление санкций ЕС против РФ на полгода, - Елисеев

Решение о продлении санкций будет рассматриваться в июне.

Порошенко согласовал продление санкций ЕС против РФ на полгода, - Елисеев
Фото: пресс-служба президента

В ходе недавнего визита в Брюссель президенту Петру Порошенко удалось согласовать с европейскими партнерами продление санкций против России еще на шесть месяцев.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эфире телеканала "Прямой", передает Укринформ.

"Могу подтвердить, - благодаря визиту президента в Брюссель удалось достичь принципиальной договоренности, что санкции в июне будут продлены. Это санкции ЕС по отношению к России на следующие полгода", - отметил Елисеев, добавив, что само решение о продлении санкций будет рассматриваться в июне. 

Замглавы АП подчеркнул, что дальнейшее продолжение санкций "никто не гарантирует", и ответственность за результат на этом внешнеполитическом направлении будут нести уже новое руководство Министерства иностранных дел, Администрация президента Владимира Зеленского и новый глава государства лично.

"Дальше это будет зависеть от дипломатии и внешней политики, дипломатического мастерства и президента, и министра", - добавил Елисеев.

Как сообщалось, 16 мая Константин Елисеев подал заявление об отставке. В Администрации президента он руководил внешнеполитическим направлением работы.

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