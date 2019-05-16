Европейский союз хочет, чтобы продвижение реформ в нефтегазе и электроэнергетике шло быстрее, - Мингарелли

Европейский союз поддерживает Украину в сфере энергетики и рассчитывает, что реформы будут идти быстрее. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли на круглом столе Европейской бизнес-ассоциации "Future simple or future indefinite", который состоялся 15 мая.

"Много реформ было сделано в сфере энергетики. Особенно это касается секторов нефтегаза и электроэнергии. Мы хотим, чтобы дальнейшее продвижение реформ в этих сферах шло быстрее. Завтра у нас будет видео-конференция с Министром энергетики на тему анбандлинга Нафтогаза и переговоров с Газпромом для подписания нового контракта по транзиту газа до конца этого года. Поэтому да, мы очень поддерживаем Украину в сфере реформы энергетики", - отметил Мингарелли.

Ранее представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии

Напомним, 15 мая в комитете Верховной Раде по ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности состоялся круглый стол, на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии. Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины "О рынке электроэнергии".