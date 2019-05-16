Китай разрешил МАУ перевозить опасные грузы

Авиационные власти Китая предоставили крупнейшему авиаперевозчику Украины авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разрешение на перевозку опасных грузов. Об этом говорится в сообщении МАУ.

Лицензия на перевозку опасных грузов предоставляется на 2, 3, 5, 6, 8 и 9 категории.

Согласно сообщению, наличие лицензии дает авиакомпании МАУ право на перевозку в/из Китая товаров народного употребления, которые подпадают под категорию "опасные грузы". К ней относятся смартфоны, компьютеры, планшеты, фотоаппараты и другая электроника известных брендов, производственные мощности которых находятся на территории Китая.

Напомним, с 15 января 2019 года в МАУ вступили в силу новые правила провоза ручной клади.

К примеру, пассажиры с билетами, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.