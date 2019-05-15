"Газпром" заявил о 50%-ной готовности "Северного потока-2"

"Газпром" заявил о переходе экватора в проекте трубопровода "Северный поток-2", реализация которого поставит под угрозу транзит газа через Украину.

Об этом пишет ТАСС.

"Проект реализуется по графику. Мы перешагнули знаковый рубеж: в Балтийском море уложено уже 50,6% от общей протяженности газопровода - 1241 км. "Северный поток - 2" пересек экватор", - сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в среду после встречи президента РФ Владимира Путина и федерального президента Австрии Александра ван дер Беллена.

Напомним, газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Германии, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Украина уверена, что газопровод не только навредит экономике Украины, но будет также иметь пагубные экономические и политические последствия для всей Европы.

12 декабря 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока - 2". Этот проект усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой Евросоюза.

Несмотря на это Германия на собирается отказываться от строительства "Северного потока-2". Однако министр экономики Германии Петер Альтмайер и канцлер Ангела Меркель говорили, что прокладка газопровода возможна, если при этом сохранится транзит газа через территорию Украины после 2019 года.