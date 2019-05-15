Кабмин одобрил проект ратификации энергетического приложения к соглашению об ассоциации с ЕС

Для Украины это означает выход на новый уровень взаимоотношений с ЕС в сфере энергетики.

Кабинет министров одобрил проект решения Совета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в энергетическое приложение к соглашению об ассоциации с Евросоюзом и одобрил законопроект о его ратификации.

Это решение было принято сегодня 15 мая, передает «Интерфакс-Украина».

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, обновленное приложение предусматривает обязательство Украины проводить консультации с Европейской комиссией о совместимости с положениями права ЕС любого законодательного предложения в сфере энергетики.

Верховная Рада не должна вводить в действие акты, касающиеся энергетических рынков, до завершения оценивания Европейской комиссии. Если ЕК придет к выводу, что какой-либо проект закона не соответствует требованиям ЕС, парламент также должен воздержаться от принятия документа.

"Это для нас означает выход на новый уровень взаимоотношений с ЕС в сфере энергетики. Это предусматривает взаимные обязательства сторон. В частности, Украина должна воздерживаться от принятия решений о введение в действие тех нормативно-правовых актов, которые могут противоречить праву ЕС. Европейская комиссия будет оценивать соответствие законопроектов или правительственных актов с положениями права ЕС", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Даное соглашение позволит синхронизировать энергетические рынки с Украиной и ЕС.

Напомним, 20 марта президент Петр Порошенко обсудил реализацию проекта "Энергетический мост "Украина - Европейский Союз" с президентами Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.

Пилотной в такой интеграции станет Хмельницкая атомная электростанция. Реализация проекта позволит не только увеличить экспорт электроэнергии, но и привлечь средства на достройку новых энергоблоков.