Украина вводит спецпошлины на ввоз товаров из России с 1 августа (обновлено)

Речь идет о всех российских товарах, кроме товаров "чувствительного импорта".

Украина вводит зеркальные санкции и специальные пошлины на ввоз ряда товаров из России с 1 августа.

Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров, передает РБК-Украина.

"Сегодня мы примем решение о том, что мы введем зеркальные санкции по отношению к России", - сказал он. Премьер пояснил, что среди запрещенных товаров будут такие, которые полностью производятся в Украине или есть возможность их замены.

Гройсман также отметил, что сегодня российские власти продолжают применять меры экономического характера против Украины. В то же время он подчеркнул, что украинская экономика переориентируется на цивилизованные рынки и 43% экспорта уже идет в страны Европейского союза.

"Такие испытания сделают Украину сильнее, как бы нам не было трудно. Мы будем играть ключевую роль на мировых рынках, которые являются цивилизованными и перспективными для Украины", - сказал премьер.

Обновление. Речь идет о всех российских товарах, кроме товаров "чувствительного импорта", таких как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция, передают "Українськi Новини".

По словам первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, уплаченные суммы спецпошлины будут направляться в спецфонд государственного бюджета и использоваться для финансирования мер импортозамещения. Планируется, что дополнительные поступления от уплаты данных спецпошлин в госбюджет во втором полугодии 2019 года составят около 3,7 млрд гривен.

Кубив также заявил, что согласно постановлению, запрещается ввоз из РФ промышленной группы товаров, группы минеральных удобрений и сельскохозяйственной продукции, транспортных средств.

Напомним, в январе 2016 вступило в силу постановление Кабинета министров о запрете ввоза в Украину ряда российских товаров. 20 декабря 2017 года действие постановления было продлено до 2019 года.

В декабре 2018 года Россия запретила ввоз на свою территорию ряда товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через территорию Украины.

В апреле 2019 года правительство РФ также запретило экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

В апреле 2019 года во Всемирной торговой ассоциации подтвердили право России ограничивать транзит украинских товаров. Ранее эксперты ВТО также частично поддержали позицию Украины в торговом споре с РФ.