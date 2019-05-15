Кабмин обязал "Укроборонпром" начать финансовый аудит до 25 мая

Правительство также разработает и подаст в парламент законодательные изменения, чтобы сделать работу госконцерна прозрачнее.

Кабинет министров обязал государственный концерн "Укроборонпром" провести финансовый аудит и определить аудитора до 25 мая.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передают "Українськi Новини".

"Мы приняли решение обязать "Укроборонпром" на протяжении 10 дней завершить переговорные процедуры с аудиторами, определить победителя и начать финансовый аудит", - сказал он.

По его словам, Кабмин разработает и подаст в парламент законодательные изменения, которые должны сделать работу госконцерна прозрачнее. При этом Гройсман подчеркнул, что необходимо внедрять прозрачность движения всех финансовых средств в "Укроборонпроме" кроме тех данных, которые действительно должны быть засекречены.

Напомним, в феврале в Украине возник скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере. После этого стало известно, что с 2014 года по нарушениям в госконцерне были открыты почти 500 дел. Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

В апреле президент Петр Порошенко заявил о запуске международного аудита госконцерна Ранее, в марте он также поручил Кабмину провести публичный аудит и проверить руководство "Укроборонпрома" на полиграфе.

28 апреля в Совете нацбезопасности и обороны анонсировали создание нового госоргана вместо "Укроборонпрома"