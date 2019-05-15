"Укртранснафта" и "Транснефть" согласовывают договор из-за расходов на вытеснение некондиционной нефти

Нефтепровод "Дружба" освободил одну нить для поставок нефти в Европу.

Государственная нефтетранспортная компания "Укртранснафта" рассмотрела с компанией "Транснефть" (Россия) договор о компенсации расходов за вытеснение некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба". Об этом сообщила пресс-служба украинской компании.

"14 мая в рамках Шестого заседания Международной Ассоциации транспортировщиков нефти в Братиславе "Транснефть", Группа "МОЛ" (Венгрия), АО "Транспетрол" (Словацкая Республика) и "Укртранснефть" рассмотрели вопросы компенсации дополнительных расходов на проведение нестандартных работ, связанных с вытеснением некондиционной нефти с нефтепровода "Дружба", - сказано в сообщении.

Урегулирования этого вопроса не предусмотрено действующим соглашением о предоставлении услуг по транзиту российской нефти, поэтому стороны согласовывают дополнительный договор к действующему соглашению, согласно которому будет происходить расчет, определятся сроки и условия компенсации дополнительных расходов "Укртранснафты".

"Укртранснафта" отметила, что сейчас компания освободила одну нить нефтепровода "Дружба" от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, что позволило возобновить транзит по украинскому участку нефтепровода.

Напомним, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Броды" в связи с информацией о поступлении некачественной нефти из России. Возобновить транспортировку удалось только 11 мая после подтверждения качества нефти венгерскими экспертами.

19 апреля 2019 года концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти, европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

7 мая Россия сообщила об аресте четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".