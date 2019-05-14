Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Кличко намерен поднять в Киеве штрафы за неправильную парковку

Мэр не уточнил, о какой именно сумме идет речь.

Кличко намерен поднять в Киеве штрафы за неправильную парковку
Фото: Авто 24

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко планирует ужесточить ответственность за незаконную парковку в центре города с целью разгрузить улицы от большого количества авто. Такое заявление мэр города сделал сегодня на пресс-конференции компании Uber в Украине во вторник.

"Мы будем закручивать гайки в вопросах парковки - незаконно парковаться, особенно в центре города под знаками, запрещающими парковку, будет дорого", - отметил Кличко, сославшись на то, что подобная практика существует во всех европейских столицах и крупных городах.

По словам мэра, ужесточение контроля за парковкой также включает в себя работу инспекторов, которые уже прошли все стадии подготовки.

"Штат инспекторов уже полон. Сейчас в тестовом режиме мы уведомляем водителей о нарушении правил парковки, следующим шагом будет штраф и эвакуация авто. Уже в следующем месяце", - подчеркнул мэр Киева.

По его словам, город будет предлагать альтернативу автомобильному транспорту.

"В этом направлении мы будем предлагать доступный сервис: сейчас строим новые велодорожки, предлагаем альтернативы. Но единственный метод разгрузить центр города от автомобилей – сделать парковку авто в центре города намного дороже. Сейчас строим перехватывающие паркинги, чтобы можно было оставлять авто на въезде в город и пользоваться общественным транспортом для передвижения по городу", - подчеркнул Кличко.

Мэр не уточнил, о какой сумме штрафов за неправильную парковку идет речь.

Напомним, в марте Киевский горсовет проголосовал за продажу парковок через систему "Прозорро".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также