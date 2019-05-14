Кличко намерен поднять в Киеве штрафы за неправильную парковку

Мэр не уточнил, о какой именно сумме идет речь.

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко планирует ужесточить ответственность за незаконную парковку в центре города с целью разгрузить улицы от большого количества авто. Такое заявление мэр города сделал сегодня на пресс-конференции компании Uber в Украине во вторник.

"Мы будем закручивать гайки в вопросах парковки - незаконно парковаться, особенно в центре города под знаками, запрещающими парковку, будет дорого", - отметил Кличко, сославшись на то, что подобная практика существует во всех европейских столицах и крупных городах.

По словам мэра, ужесточение контроля за парковкой также включает в себя работу инспекторов, которые уже прошли все стадии подготовки.

"Штат инспекторов уже полон. Сейчас в тестовом режиме мы уведомляем водителей о нарушении правил парковки, следующим шагом будет штраф и эвакуация авто. Уже в следующем месяце", - подчеркнул мэр Киева.

По его словам, город будет предлагать альтернативу автомобильному транспорту.

"В этом направлении мы будем предлагать доступный сервис: сейчас строим новые велодорожки, предлагаем альтернативы. Но единственный метод разгрузить центр города от автомобилей – сделать парковку авто в центре города намного дороже. Сейчас строим перехватывающие паркинги, чтобы можно было оставлять авто на въезде в город и пользоваться общественным транспортом для передвижения по городу", - подчеркнул Кличко.

Мэр не уточнил, о какой сумме штрафов за неправильную парковку идет речь.

Напомним, в марте Киевский горсовет проголосовал за продажу парковок через систему "Прозорро".