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"Нафтогаз" предложил сниженную цену газа для населения

Новая цена будет на 4%, ниже, чем действовавшая в апреле.

"Нафтогаз" предложил сниженную цену газа для населения
Фото: Maxal_Tamor/Depositphotos

НАК "Нафтогаз Украины" предложила изменить стоимость газа для населения. Соответствующие дополнительные договора были разосланы контрагентам, сообщает пресс-служба компании.

Новая цена газа при поставках на условиях ПСО на 245 грн за 1000 куб. м газа, или на 4%, ниже, чем та, что действовала в апреле.

"Цена определена с учетом требований правительственных постановлений от 8 мая 2019 года № 380 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 года № 293" и от 19 октября 2018 года № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" и составляет 5990 грн за 1000 куб. м без учета НДС и стоимости доставки", - указывается в сообщении.

Ранее постановлением № 867 предполагалось, что стоимость газа для нужд населения на условиях ПСО с 1 мая должна была составить 7184,8 грн за 1000 куб. м без НДС и стоимости транспортировки.

Напомним, в апреле Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ для населения на май.

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