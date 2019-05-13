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"Укрзализныця" с 15 мая вводит онлайн-продажу билетов в Польшу

Раньше эта услуга была доступна только для отдельных рейсов.

"Укрзализныця" с 15 мая вводит онлайн-продажу билетов в Польшу
Фото: facebook.com/olexander.krasnoshtan

"Укрзализныця" с 15 мая запускает онлайн-продажу билетов на поезда в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Фейсбуке.

"Онлайн-продажу билетов на все направления в Польшу запускаем на booking.uz.gov.ua. Раньше эта услуга была доступна только для отдельных рейсов. Пассажиры справедливо жаловались на неудобство сервиса, поэтому "Укрзализныця" максимально ускоряла финальные договоренности с польскими коллегами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15 мая билеты на все направления в Польшу можно будет приобрести на официальном сервисе.

Напомним, сейчас в Польшу курсируют поезда из пяти украинских городов - Киева, Днепра, Одессы, Львова и Здолбунова.

В 2017 году услуга приобретения билетов через интернет была введена на международные поезда №705/706, 715/716 Киев - Перемышль и №751/752 Здолбунов - Хелм. В 2018 году к ним добавили №36/35 Одесса - Перемышль и № 753/754 Ковель - Хелм.

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