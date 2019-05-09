"Укртранснафта" 14 мая продолжит переговоры с Россией о хранении некондиционной нефти

Украине необходимо освободить хотя бы одну нитку "Дружбы" для транспортировки нефти в Европу.

Очередной раунд переговоров с Россией относительно локализации некондиционной российской нефти с нефтепровода "Дружба" состоится 14 мая. Об этом сегодня сообщил первый заместитель генерального директора АО "Укртранснафта" Андрей Пасишник, передает "Интерфакс-Украина".

"В нефтепроводе "Одесса-Кременчуг" - нефть сорта Azeri, в нефтепроводе "Дружба" - сорт Urals ... Для возобновления транзита в ЕС необходимо освободить хотя бы одну нитку "Дружбы" от некондиционной нефти", - отметил Пасишник.

Он добавил, что место временного хранения некондиционного нефти "является предметом переговоров с РФ, очередной раунд которых состоится 14 мая".

Представитель "Укртранснафты" подчеркнул, что ситуация с нефтью в "Дружбе""пришлась на период Пасхи и майских праздников, поэтому возникли трудности с участием госорганов в решении этой проблемы.

Напомним, 19 апреля 2019 года концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. 7 мая Россия сообщила об аресте четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". 6 мая Беларусь заявила о поступлении кондиционной нефти.