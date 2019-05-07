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Суд отменил претензии налоговой на 60 млн гривен к авиакомпании Коломойского

"Истец освобожден от налогообложения прибыли нерезидента".

Суд отменил претензии налоговой на 60 млн гривен к авиакомпании Коломойского
Фото: EPA/UPG

Окружной административный суд Киева отменил налоговое решение-уведомление Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы  на 59,96 млн гривен к авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ).

После этого ОКН подал апелляционную жалобу в Шестой апелляционный админсуд, информирует профильное издание Finbalance.

Как сообщает издание, в ходе налоговой проверки было установлено, что МАУ на основании лизинга в 2013-2015 годах выплатила компании-нерезиденту Fintas Aviation Leasing UK One Limited 431,6 млн грн за аренду двух самолетов.

При этом авиакомпания воспользовалась льготами (освобождение от налогообложения источника формирования дохода), предоставленными ей статьей 8 Конвенции между Кабинетом министров Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и прирост стоимости имущества.

В МАУ считают, что эта Конвенция имеет приоритет над нормами Налогового кодекса. В авиакомпании заявили, что прибыль от коммерческой деятельности без создания постоянных представительств в другом государстве (статья 7 Конвенции) и доход от эксплуатации воздушных судов в международных перевозках облагается налогом только в государстве, резидентом которого является лицо-получатель прибыли.

По мнению представителя истца, Офис крупных налогоплательщиков пришел к некорректному выводу, что Fintas Aviation Leasing UK One Limited не является бенефициарным владельцем полученного дохода, а лишь выполняет функцию номинального держателя.

Проанализировав материалы дела, Окружной админсуд пришел к выводу, что "истец освобожден от налогообложения прибыли нерезидента".

Кроме того, суд указал, что документальная выездная проверка истца проводилась налоговиками в период с 23.05.2018 по 07.08.2018, а ответ от компетентного органа Великобритании по запросу ГФС поступил 13.09.2016 - "то есть за пределами проведенной проверки".

Напомним, Игорь Коломойский публично признавал, что является совладельцем МАУ.

МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Базовый аэропорт - "Борисполь".

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