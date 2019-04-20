Суд отменил поручительство Коломойского по Приватбанку

Это уже третье решение против государства за три дня.

Печерский райсуд Киева 20 апреля признал недействительным договор о личном поручительстве Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования, которые были выданы Приватбанку до вхождения государства в его капитал.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В 2015 году Коломойский, будучи совладельцем Приватбанка, заключил с Национальным банком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования Приватбанка, полученных за период 2008-2014 годы. Фактически, он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн.

В сентябре 2017 года, уже после национализации Приватбанка, Коломойский обратился в суд с требованием разорвать договоры поручительства, и Печерский суд удовлетворил иск.

НБУ намерен обжаловать решение в апелляционной инстанции, но при этом он указывает на негативную тенденцию в делах по Приватбанку, потому что это уже третье судебное решение не в пользу государства за последние три дня.

"Очередное решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем. Это решение суда также усложняет защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами Приватбанка", - заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.

По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.

В ходе переговоров о национализации Приватбанка правительство согласилось реструктуризовать кредиты Коломойского и Боголюбова на 10 лет с поквартальной выплатой процентов. При этом до 1 июля 2017 года бывшие акционеры должны были довнести залоги по этим кредитам. Они этого не сделали.